الألماني فيتل بطل العالم 4 مرات بالفورمولا 1 يكشف الأسباب وراء قرار الاعتزال

أقر الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات في الفورمولا واحد، عقب إعلان رحيله عن الحلبات نهاية الموسم الحالي أنه "لم يعد يملك الكثير من الرغبة والحافز لوجوده هنا (السباقات)".

وإلى جانب احتلاله للمركز الرابع عشر في ترتيب السائقين هذا العام وخلف مقود سيارة أستون مارتن غير قادرة على دخول دائرة المنافسة، دفعت أسباب أخرى، وتحديدا بيئية وعائلية، سائق ريد بول وفيراري السابق إلى اعلان اعتزاله مع نهاية عقده مع فريقه العام الحالي.

وقال فيتل: "ليس قرارا اتخذته بين عشية وضحاها. تم اتخاذ القرار النهائي الأربعاء (...) فكرت كثيرا قبل اتخاذه. أعتقد أنه الوقت المناسب لي للقيام بأشياء أخرى (...) لم أعد أملك الكثير من الرغبة والحافز لوجودي هنا فقط لمجرد أن أكون هنا".

53 victorias.

122 podios.

57 poles.

4 títulos mundiales.

4º piloto con más GPs.



El hombre que arrasó con todos los récords se retira de la Fórmula 1 cuando termine esta temporada.



Querido y odiado, a gusto del consumidor.

Pero HISTORIA de la Fórmula 1.



Sebastian Vettel. pic.twitter.com/mQmPa3lKmY — Víctor Abad (@victorabadf1) July 28, 2022

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وتابع: "كان الهدف دائما هو الفوز وأن أكون في المقدمة. أعتقد أنه كان لي شرف المشاركة في العديد من السيارات ومع فرق رائعة في الماضي، لقد تمكنت من تحقيق الكثير على ما أعتقد بما يتعلق بالتميز، هذا الفريق (أستون مارتن) ليس بفترة راحة (...) ولكن من الواضح أن توليفتنا لم تكن قوية كما كنا نتمنى".

وأكمل: "أن تكون منغمسا لهذه الدرجة يعني أيضا قضاء الكثير من الوقت في عقلك وأفكارك، ولكن أيضا بعيدا عن المنزل، والأطفال والعائلة، وقد طورت أشياء أخرى واهتمامات أخرى ووجهات نظر أخرى. لا يمكنني تجاهل تلك الأصوات".

وأشار فيتل أن هناك أسبابا بيئية وراء اعتزاله: "أسافر حول العالم وأشارك في سباقات السيارات، وأحرق الموارد. أعتقد أنه لا يمكنك اختطاف المظهر بمجرد رؤية هذه الأشياء (...) هذا ليس العامل الوحيد في قراري، إنه مزيج من العديد من الأشياء ولكنه أيضا بجزء منه (...) عائلتي، ثم أشياء أخرى، وهي ما أود قضاء المزيد من الوقت فيها".

وقال فيتل أن سباقه الأخير في مسيرته سيكون جائزة أبو ظبي الكبرى في نوفمبر لكنه ترك الباب مواربا لعودته مجددا:" من الواضح أن القرار الذي أتخذه الآن يغلق الفصل. أنا لا أقول أن فور انتهاء هذا الفصل، سيتم افتتاح آخر قريبا وسأقود سيارات أخرى العام المقبل (...) إنه حقا تغيير كبير قادم. سيخبرنا الوقت، أعتقد أن هذا ربما تكون أكثر إجابة عادلة يمكنني تقديمها في الوقت الحالي".

المصدر: "أ ف ب"