بالفيديو.. مشجع يضع لاعبا في موقف طريف لالتقاط "سيلفي"

تعرض الإسباني كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، لموقف طريف خلال إحدى المباريات الودية لفريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المشجعين يقاطع كوكي الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال مواجهة فريق نومانسيا.

وطلب المشجع من كوكي التقاط صورة "سيلفي"، وهو الأمر الذي لباه لاعب وسط أتلتيكو مدريد بسرور.

وبالفعل التقط الفتى المشجع الصورة وسط صيحات وتصفيق الجماهير الحاضرة، وابتسامة الحكم المساعد الذي كان قريبا من الواقعة.

Koke va a sacar un córner y un chaval se hace un selfie con el en mitad del partido.

Esto solo podía pasar en el Atlético de Madrid.

GRAN CAPITÁN tenemos 😊 pic.twitter.com/3Gw91wJFbD — Super Verde (@CordobaStark) July 28, 2022

إقرأ المزيد

وفور إعلان صافرة نهاية المباراة اقتحمت الجماهير الحاضرة أرض الملعب، لالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي أتلتيكو مدريد، لكن الفرنسي أنطوان غريزمان بدا مستاء للغاية مما يحدث.

وانتهت المواجهة الودية بفوز عريض للـ"روخي بلانكوس" بأربعة أهداف دون رد.

المصدر: "وكالات"