لاعب جزائري يرفض السفر مع فريقه التركي

رفض الجزائري أحمد توبة السفر إلى تل أبيب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي لمواجهة نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي في إياب الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجزائرية أن توبة رفض السفر إلى إسرائيل مساء الخميس لخوض المباراة، وجاء ذلك بعد الحديث عن رفضه المشاركة في لقاء الذهاب الذي كان في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وانتهت مباراة الذهاب في تركيا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

ونال المدافع الجزائري إشادة واسعة من الجماهير العربية مقابل تعرضه لحملات التحريض والشتم من جمهور مكابي.

رفض المشاركة ضد فريق الاحتلال في مباراة الذهاب، والتزم مقاعد الاحتياط.



واليوم، يرفض اللاعب الجزائري البطل أحمد توبة، السفر مع فريقه التركي إلى كيان الاحتلال لخوض مباراة الإياب، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.



صفعة جديدة للتطبيع والاعتراف بالاحتلال.. عنوانها "توبة" محارب الصحراء. pic.twitter.com/ag1o4KJeEk — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 28, 2022

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وتساءل موقع one العبري عما إذا كان "توبة" قد يتعرض لعقوبات إدارية أو مالية من ناديه، أو حتى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب موقفه الرافض للسفر إلى إسرائيل.

وتعاقد إسطنبول باشاك شهير مع "توبة" في بداية يوليو الجاري، قادما من فريق آر كي سي فالفيك الهولندي، مقابل 2 مليون يورو.

ورغم أن توبة البالغ 24 عاما لديه الجنسية البلجيكية إلا أنه اختار تمثيل المنتخب الجزائري حيث تنتمي عائلته.

وظهر "توبة" بقميص "محاربي الصحراء" في 6 مباريات حتى هذه اللحظة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: "وكالات"