الكشف عن موعد أول مباراة بكرة القدم بين المغرب وإسرائيل

أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، اتفاقه مع رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع على إجراء مباراة "ودية" في كرة القدم بين منتخبي المغرب وإسرائيل.

وجرى خلال الاجتماع بين الطرفين بحث سبل التعاون بين المغرب وإسرائيل في المجال الرياضي، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في شهر سبتمبر من العام الجاري وفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" العبري.

משחק ידידות בין נבחרת ישראל הצעירה למרוקו https://t.co/6QASI0BrSy — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) July 27, 2022

ونشر ساعر مدونة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها: "التقيت قبل دقائق بالوزير المغربي المسؤول عن الميزانية السيد فوزي لقجع، الذي هو أيضا رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب".

التقيت قبل دقائق الوزير المغربي المسؤول عن الميزانية السيد فوزي لقجع، والذي هو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب 🇲🇦🇮🇱⚽️ pic.twitter.com/NhUotgDlXP — גדעון סער جدعون ساعر (@Gideonsaar2) July 27, 2022

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وفي حال إقامتها، لن تكون هذه المباراة هي الحدث الرياضي الرسمي الأول بين المغرب وإسرائيل، حيث سبق أن تواجه منتخبا السلة للسيدات يوم 16 يونيو الفائت، في مباراة ودية أقيمت بمدينة سلا.

وكانت تلك المباراة أول مواجهة رياضية تجمع بين المغرب وإسرائيل منذ تطبيع الأولى علاقتها بالثانية، في ديسمبر 2020.

وأقيمت المباراة التي فاز فيها المغرب 62-58 وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي حضور جماهيري محدود، وصل إلى 200 متفرج فقط، معظمهم من لاعبي ولاعبات كرة السلة في البلاد.

المصدر: "وكالات"