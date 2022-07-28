كأس العرش المغربي.. بركان يهزم الوداد ويتوج باللقب

توج نادي نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي، بعد فوزه على نادي الوداد البيضاوي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي استضافها ملعب مولاي عبد الله بالرباط اليوم الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنادي نهضة بركان (4-2).

وهذا اللقب هو الثاني لنهضة بركان في مسابقة كأس العرش بعد الأول في موسم 2017-2018.

في المقابل، فشل الوداد في تحقيق ثلاثية تاريخية، بعد تتويجه هذا الموسم بلقبي الدوري المغربي وكأس دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT