أولمبياد 2024.. وفاة لاعبة ترياتلون يابانية خلال التدريبات في باريس

أعلنت إيمانويل بوشينك-بورين المدعية العامة لبلدية أورليان، وفاة لاعبة ترياتلون يابانية كانت تستعد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس عام 2024، بعد سقوطها في التدريبات.

ولم ترغب النيابة العامة في تأكيد هوية الرياضية، لكن الاتحاد الدولي للترياتلون ومقره لوزان، أعلن أن الرياضية المتوفاة هي تسودوي ميازاكي، التي كانت تتدرب في فرنسا بعد مشاركتها في مسابقة لكأس العالم في إسبانيا.

وحسب الادعاء، كانت الضحية البالغة من العمر 25 عاما تستقل دراجة هوائية مع دراجين آخرين من الفريق الياباني، عندما "سقطت فجأة، وانعطفت إلى الاتجاه المقابل" لحظة مرور سيارة أخرى.

وأضاف أن الشابة توفيت رغم تدخل رجال الإنقاذ.

وفتحت النيابة تحقيقا، أوكل للدرك الوطني، بجريمة القتل غير العمد للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت المدعية العامة في بيان إن "التحريات الأولى التي أجريت لسائق السيارة المعنية، وهو رجل ألماني الجنسية مقيم في فرنسا، سلبية"، مشيرة إلى أنه تم طلب تشريح الجثة.

المصدر: وكالات