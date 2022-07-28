تصفيات أمم إفريقيا.. "الكاف" يؤجل مباريات سبتمبر حتى مارس

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس، تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في سبتمبر المقبل، حتى مارس 2023.

ويسمح هذا القرار للمنتخبات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي (المغرب وتونس والكاميرون والسنغال وغانا)، بخوض مباريات إعدادية للعرس العالمي مثلما طالبت سابقا.

وكانت نهائيات كأس الأمم الإفريقية مقررة في يونيو المقبل في كوت ديفوار لكن تم تأجيلها إلى يناير عام 2024 بسبب موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أرسل وثيقة إلى أعضاء لجنته التنفيذية جاء فيها "لقد أتاح تأجيل كأس أمم إفريقيا فرصة لإعادة جدولة المباريات التأهيلية المتبقية".

كما سمح أيضا بـ"فتح مواعيد الفيفا في سبتمبر لمباريات دولية ودية استعدادا لكأس العالم".

وتم تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة التي كانت مقررة في مارس إلى الفترة من 12 إلى 20 يونيو بالنسبة إلى الجولة الخامسة، وإلى الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر بالنسبة للجولة السادسة الأخيرة.

وأقيمت الجولتان الأولى والثانية في يونيو الماضي.

المصدر: أ ف ب