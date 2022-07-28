رسميا.. برشلونة يعلن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع كوندي

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس، توصله رسميا إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع إشبيلية الدولي الفرنسي جيوليس كوندي، دون تحديد قيمة الصفقة ومدتها.

وقال النادي الكتالوني، الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في بيان "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي إشبيلية بشأن انتقال كوندي. يظل الانتقال مشروطا بالفحص الطبي للاعب وتوقيع العقود".

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 50 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

ويتعافى كوندي (23 عاما) حاليا من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر.

وكان كوندي، انتقل إلى صفوف إشبيلية في 2019، وخاض 133 مباراة مع الفريق الأندلسي، ونجح في إحراز 9 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3.

كما مثل كوندي منتخب فرنسا في 11 مباراة دولية.

المصدر: وكالات