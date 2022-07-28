الوحدة الإماراتي يضم البرتغالي "بيزي" ويمهد الطريق لرحيل السوري خريبين

أعلن الوحدة الإماراتي لكرة القدم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي لويس ميغيل أفونسو فرنانديش "بيزي" حتى 2024 قادما من بنفيكا.

ورحب الوحدة، الذي تنتظره استحقاقات عدة في الموسم الجديد بينها خوض نهائي كأس الإمارات أمام الشارقة، عبر شريط فيديو قصير بصفقته الجديدة، دون ذكر القيمة المالية لها.

🗞️: بيان رسمي | ميجيل بيتزي



تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الدولي البرتغالي لويس ميجيل بيتزي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFCpic.twitter.com/l0wvoGWAC4 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) July 28, 2022

وسبق للدولي البرتغالي السابق (32 عاما)، أن لعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني من 2011 حتى 2013، ثم انضم إلى بنفيكا الذي لعب في صفوفه 360 مباراة في كافة المسابقات وسجل له 93 هدفا، وتخلل مشواره مع الأخير فترتي إعارة إلى إسبانيول الإسباني (2013-2014)، وإسطنبول باشاك شهير التركي من فبراير حتى يونيو 2022.

وسيمهد تعاقد ثالث الدوري الإماراتي في الموسم الماضي مع "بيزي"، الطريق لرحيل مهاجمه السوري الدولي عمر خريبين إلى شباب الأهلي الذي يرغب في ضمه.

ويضم الوحدة في كشوفاته حاليا 5 لاعبين أجانب هم إضافة إلى خربين، البرازيليان جواو بيدرو وماراكاس جوبسون، والبرتغاليان أدريان سيلفا وفابيو مارتينيز.

وتسمح لوائح الدوري الإماراتي بتسجيل 5 لاعبين أجانب فقط لكل فريق.

المصدر: أ ف ب