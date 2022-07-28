رسميا.. الأرجنتيني مولينا من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد

وقع الظهير الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا، عقدا لخمس سنوات مع أتلتيكو مدريد قادما من أودينيزي الإيطالي، بحسب ما أعلن النادي الإسباني اليوم الخميس.

وقال النادي الإسباني في بيان "وصل إلى أتلتيكو لاعب متمرس، قادر على اللعب في جانبي الملعب. إنه لاعب دفاعي جاد ويمكنه بسهولة الانضمام إلى الهجوم".

🎙 Nahuel Molina



❝Having the chance to play here is a dream❞ pic.twitter.com/LsOer88B7B — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 28, 2022

ولم يكشف أتلتيكو قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بنحو 15 مليون دولار شاملة المكافآت.

وقد تدرج مولينا البالغ 24 عاما في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي في العام 2020، حيث لعب 68 مباراة وسجل عشرة أهداف، وصنع 7 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات