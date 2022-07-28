دي يونغ يتخذ قراره النهائي بشأن عرض مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن لاعب وسط نادي برشلونة، الهولندي الدولي فرينكي دي يونغ، حسم قراره بشأن عرض نادي مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.

وذكرت إذاعة "كادينا سير"، أن دي يونغ أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد، بأنه لن ينضم للفريق هذا الصيف.

وأضافت أيضا أن اللاعب الهولندي أبلغ زملاءه في برشلونة، بأنه باق مع الفريق ولن يرحل.

وكان نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي، حيث وافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة إضافة إلى 10 ملايين يورو لدي يونغ.

إلا أن دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، عطل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى "البارسا" بقيمة 18 مليون يورو.

ولعب الهولندي 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات