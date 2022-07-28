فورمولا واحد.. الألماني فيتل بطل العالم أربع مرات يعلن اعتزاله

أعلن سائق فريق "أستون مارتن"، الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد، الخميس، اعتزاله في نهاية العام الحالي، منهيا مسيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات.

وقال فيتل (35 عاما) عبر حسابه على "إنستغرام": "لقد حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا واحد على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم".

وأضاف عقب إعلان اعتزاله عشية انطلاق جائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من البطولة العالمية لسباقات الفورمولا 1 "خلال العامين الماضيين، كنت سائقا في أستون مارتن، وعلى الرغم من أن نتائجنا لم تكن جيدة كما كنا نأمل، فمن الواضح جدا بالنسبة لي أن كل ما يتم تنفيذه حاليا هو ما يحتاجه الفريق للمنافسة على أعلى المستويات في السنوات القادمة".

وأردف "كان قرار الانسحاب من الفورمولا واحد في نهاية العام قرارا صعبا وفكرت فيه كثيرا. في نهاية العام، أريد أن أستغل الوقت للتفكير فيما أريد أن أفعله بعد ذلك.. بصفتي أبا، أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي. اليوم لا يعني وداعا، بل شكرا للجميع بدءا بالجماهير التي بدونها لا يمكن للفورمولا واحد أن تتواجد".

ويغادر بطل العالم مع "ريد بول" أربع مرات تواليا بين عامي 2010 و2013 الفئة الأولى بعد 15 عاما فاز خلالها بـ53 سباقا وصعد إلى منصة التتويج 122 مرة وانطلق من المركز الأول في 57 جائزة كبرى.

وتضع انتصارات الألماني الذي دافع أيضا عن ألوان "فيراري" بين 2015 و2020 من دون أن ينجح في الفوز باللقب العالمي، في المرتبة الثالثة في قائمة أبرز الفائزين بسباقات فورمولا 1 خلف حامل الرقم القياسي البريطاني لويس هاميلتون (103 انتصارات)، ومواطنه الأسطورة مايكل شوماخر (91 انتصارا).

المصدر: أ ف ب