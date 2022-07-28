مينديز يعرض رونالدو على فريق إيطالي

ما زال مصير نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، غامضا، قبل أسابيع قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" في تقرير لها، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو قام بعرضه مؤخرا على العديد من الأندية الأوروبية بما فيها نابولي.

وأضافت الصحيفة: "رونالدو يريد اللعب في دوري الأبطال، لكن تم استبعاد نقله إلى عدد من الفرق المناسبة، مما قلل من خياراته إلى حد ما".

وأفاد التقرير، بأن صفقة انتقال رونالدو لنابولي غير مرجحة إلى حد ما، خاصة بعدما فشل النادي الإيطالي في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مما يعني أن مواردهم المالية ليست جيدة.

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ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: وكالات