بايرن ميونخ يحسم صفقة مغربية من برشلونة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الخميس تعاقده مع المغربي آدم أزنو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل البالغ 17 عاما.

وأوضح بايرن في بيان اليوم الخميس، أنه ضم أزنو البالغ 16 عاما بعقد طويل الآمد، وفي المستقبل قد يتنافس مع ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي.

𝗦𝗲𝗿𝘃𝘂𝘀, 𝗔𝗱𝗮𝗺! 🇪🇸



Der #FCBayern hat den spanischen Juniorennationalspieler Adam #Aznou vom FC Barcelona verpflichtet. Beim FCB hat der 16-jährige linke Außenbahnspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. ✍️✅



👉 https://t.co/L5JiWqST34#MiaSanMiapic.twitter.com/fVKgnuYlIT — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 28, 2022

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ويعمل بايرن حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، ولكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول ، فمن المتوقع أن ينضم أزنو في البداية إلى فريق الشباب.

وقال يوخين ساوير، مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ: "آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد".



ومن المقرر أن ينتقل أزنو المنحدر من عائلة مغربية، إلى مدرسة في ميونخ.



وقال أزنو: "سعيد للغاية بشأن هذا الانتقال، وتمكيني من مواصلة تعليمي في هذا النادي العظيم".

ولم يدل البافاري بأي تفاصيل بشأن سعر الصفقة الخاصة بآدم أزنو حتى الآن.

المصدر: "وكالات"