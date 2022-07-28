السفير الأوكراني يعلق على هتافات قوية مؤيدة لبوتين هزت ملعب فنربخشة التركي

ندد سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار الخميس بالهتافات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل مشجعي نادي فنربخشة خلال استقباله دينامو كييف الأوكراني.

وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المشجعين الأتراك يهتفون باسم الرئيس الروسي ردا على هدف دينامو الأول ضد أصحاب الأرض في مواجهة إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفاز دينامو كييف بالمباراة 2-1 بعد تعادل الفريقين سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ليعبر الأول إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات.

وكتب بودنار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "كرة القدم لعبة عادلة. بالأمس كان دينامو كييف أقوى".

مضيفا أنه "من المحزن للغاية سماع كلمات داعمة من مشجعي فنربخشه لمن يقصف بلاده" على حد تعبيره.

وتابع: "أنا ممتن للشعب التركي الودود على دعمه لأوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات غير اللائقة للجماهير".

«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!»



Болельщики турецкого футбольного клуба «Фенербахче» стали скандировать имя российского лидера после гола киевского «Динамо» в ворота их команды в матче Лиги чемпионов pic.twitter.com/fCmwjv0qT5 — Читатель (@Lysenkosa) July 27, 2022

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من جهتها، شرحت الصحافة التركية أن الأجواء توترت بعد الهدف الأول في المباراة الذي سجله اللاعب الأوكراني فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57.

وأشارت صحيفة "سوزكو" التركية إلى أن "بويالسكي أظهر فرحته بطريقة استفزازية. تلقى صيحات الاستهجان وتلقى بطاقة صفراء".

وبدأ مشجعو فنربخشة في وقت لاحق يرددون اسم الرئيس الروسي، وفقا لمقاطع فيديو تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض مدرب دينامو كييف ميرسيا لوسيسكو حضور المؤتمر الصحفي المقرر بعد المباراة، وفق وسائل إعلام تركية.

وأفاد مدرب الفريق الأوكراني خلال مقابلة تلفزيونية بأن "كل شيء سار وفق خططنا وفزنا. لكننا لم نأخذ المشجعين بعين الاعتبار. لم أتوقع شعارات مماثلة. يا له من أمر مؤسف".

المصدر: "وكالات"