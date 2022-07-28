عقوبات غريبة يحكم أسطورة ليفربول السابق بها فريقه

سربت قائمة العقوبات التي سيفرضها أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، على لاعبيه الموسم المقبل وتميز بعضها بالغرابة.

وحسب لائحة القواعد، التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه سيكون في مقابل كل مخالفة فرض غرامة مالية محددة، تختلف عن الأخرى.

وتؤكد الصحيفة أن هذه اللائحة ستجبر لاعبي أستون فيلا على البقاء في حالة تركيز كامل، وإلا سيكون المخالف منهم معرضا لغرامة مالية.

😅 Aston Villa's fines list before Steven Gerrard became manager has gone viral.



😂 Some of these are brutal! pic.twitter.com/coJfCqN9Rn — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 27, 2022

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ومن المخالفات الغريبة التي أقرتها اللائحة، أن أي لاعب سيدخل إلى الحمام من أجل الاستحمام حافي القدمين سيكون معرضا لدفع غرامة تصل إلى 100 جنيه إسترليني (119 يورو).

وأضافت: "أي لاعب ينسى إحضار كعكة عيد ميلاده سيدفع غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا (59 يورو)، وسيدفع نفس المبلغ عن كل يوم يمر دون أن يشارك زملاءه حفل عيد ميلاده".

وفرض جيرارد على لاعبيه غرامة بـ500 إسترليني في حال التأخر على موعد التمرينات وغرامة 200 إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب وترتفع الغرامة إلى ألف إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن اجتماع المدرب في يوم المباراة وأي لاعب يترك علكة التبغ في غرفة الملابس يدفع غرامة بـ200 إسترليني.



ولن ينجو اللاعبون من العقوبات حتى وهم في الملعب فأي لاعب يحصل على بطاقة صفراء بسبب سلوك غير محترم يدفع غرامة 200 إسترليني، أما من يحصل على بطاقة حمراء فيتوجب عليه دعوة جميع اللاعبين للعشاء في غضون 4 أسابيع.

وهناك غرامة 100 إسترليني على أي لاعب يترك زيه في ملعب التمرينات أو يترك طعامه على طاولة الكافتيريا بعد الانتهاء منه.

أما العقوبة الأقسى، فسيرتدي اللاعب الأسوأ في التدريبات التي تسبق موعد مباراة رسمية، قميصا مكتوب عليه: "كنت الأسوأ في التدريب"، وسيتم اختياره عبر التصويت.



على نجوم أستون فيلا أيضا ركن سياراتهم في مكان قانوني، لأن هناك غرامة، إلى جانب غرامة المرور، بـ100 إسترليني، ناهيك عن غرامات أخرى على عدم حضور موعد الطبيب في الساعة العاشرة صباحا في حال الإصابة أو نسيان موقع التمرينات أو نسيان سروال التعافي من إرهاق المباراة أو عدم ارتداء الزي المناسب في يوم المباراة.

المصدر: "وكالات"