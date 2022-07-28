مشاهد مبهرة من الاستقبال الأسطوري لـ"ملك روما الجديد"

استقبلت جماهير نادي روما الإيطالي، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بطريقة أسطورية، بحضور أكثر من 10 آلاف مشجع، احتشدوا في ساحة الكولوسيوم المربع في العاصمة الإيطالية.

وبدت علامات التأثر واضحة على وجه اللاعب الأرجنتيني القادم من يوفنتوس الإيطالي، وهو الذي سيرتدي رقمه المعتاد 21.

ونشر فريق العاصمة الإيطالية مقاطع فيديو وصورا من مراسم تقديم ديبالا، والاستقبال التاريخي من آلاف الجماهير للاعب البالغ 28 عاما.

L’hymne de la Roma repris par le peuple romain devant un Paulo Dybala ému aux larmes, les frissons 😳 : pic.twitter.com/Q9101RF7GV — José Mourinho Show (@Jmshow10) July 26, 2022

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ويرتبط اللاعب مع النادي الإيطالي بعقد لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع روما في 30 يونيو 2025.

ويعول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ديبالا لقيادة الفريق نحو منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

وانتهى عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي، واتفق الطرفان على الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات مع "السيدة العجوز".

المصدر: twitter/OfficialASRoma