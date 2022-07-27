ألمانيا تهزم فرنسا وتضرب موعدا مع إنجلترا في نهائي "يورو السيدات"

ضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على فرنسا، في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في إنجلترا.

وتكفلت ألكسندرا بوب بتسجيل هدفي منتخب ألمانيا في الدقيقتين 40، و76، بينما أحرزت ميرلي فرومز، لاعبة ألمانيا، هدف فرنسا الوحيد بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 44.

وتلعب ألمانيا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن، مع إنجلترا، التي تأهلت على حساب السويد بفوزها عليها برباعية دون رد.

المصدر: وكالات