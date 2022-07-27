استبعاد منتخب روسيا لتنس الطاولة من المشاركة في بطولة العالم

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة "ITTF"، الأربعاء، أن منتخبي روسيا وبيلاروس لن يتمكنا من المشاركة في نهائيات بطولة العالم للفرق لعام 2022.

وستقام بطولة العالم لتنس الطاولة في مدينة تشنغدو بالصين، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين.

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وكان الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، علق مؤقتا مشاركة اللاعبين الروس في المسابقات الدولية وذلك بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر:matchtv.ru