"هذا الفتى ثرثار للغاية" .. نيمار يرد على انتقادات زميله السابق

رد نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار على انتقادات زميله السابق في الفريق الباريسي، البلجيكي توماس مونييه، بعدما قلل الأخير من تأثير اللاعب البرازيلي داخل "بي إس جي".

وفي حوار أجرته معه مجلة "كيكر" الألمانية، قال مونييه إنه كان من أشد المعجبين بنيمار "عندما كان لاعبا في برشلونة"، مضيفا "لكنه فقد سحره بعد انضمامه لباريس سان جيرمان".

ورد نيمار على مونييه مستفيدا من منشور على "إنستغرام" من حساب برازيلي معلقا عبره على تصريحات اللاعب البلجيكي، حيث قال البرازيلي: "هذا الفتى ثرثار للغاية".

وتزامل مونييه مع نيمار لثلاثة مواسم في سان جيرمان، قبل أن يرحل البلجيكي إلى بوروسيا دورتموند بنهاية تعاقده في صيف 2020.

يذكر أن نيمار انضم إلى صفوف سان جيرمان صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات