وفاة لاعب كرة قدم في أمريكا عقب إصابته في شجار أثناء المباراة

توفي اللاعب ميسائيل سانشيز، في الولايات المتحدة هذا الأسبوع متأثرا بجروح أصيب بها في شجار اندلع في مباراة لكرة القدم عقب قرار تحكيمي مثير للجدل.

وأفادت قناة "ABC News"، بأن سانشيز، توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 29 عاما، بعد 15 يوما من تعرضه لهجوم من قبل لاعبين منافسين خلال مباراة في كاليفورنيا.

وكان قد تم استدعاء الشرطة بعد حادث وقع في 10 يوليو، بعد ورود أنباء عن شجار في ملعب لكرة القدم في مدرسة "أوكسنارد الثانوية"، والذي تعرض فيه سانشيز لإصابة خطيرة.

وتم نقل سانشيز بعد ذلك إلى أقرب مستشفى وهو في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأكدت الشرطة اعتقال رجل على صلة بالحادث، وقد ناشدت السلطات الشهود للتقدم للشهادة في الواقعة.

ومن المقرر إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق لوفاة سانشيز.

المصدر: وكالات