مهاجم دورتموند هالر يخضع لجراحة ناجحة لاستئصال ورم

خضع مهاجم بوروسيا دورتموند، الإيفواري سيباستيان هالر، لعملية ناجحة لإزالة ورم بالخصية حسبما أفاد المدير الرياضي للنادي الألماني، سيباستيان كيل، الأربعاء.

ووقع هالر لدورتموند قادما من أياكس في السادس من يوليو الماضي، مقابل 31 مليون يورو، لكن تعين على المهاجم الدولي الإيفواري الخروج من معسكر تدريب ما قبل الموسم بعدها بحوالي 12 يوما للعلاج بعد اكتشاف الورم.

وقال كيل، إن عملية هالر كانت ناجحة لكنه أشار إلى أن الخطوات المقبلة في علاجه لم تتضح بالكامل بعد.

وتابع "مسار العلاج قيد المناقشة، هناك مسارات مختلفة. سنفتقد سيباستيان لشهرين بالتأكيد لكن بمجرد تمكننا من معرفة التفاصيل، سنعلن ذلك خلال الأيام المقبلة".

وعندما سئل عما إذا كان دورتموند سيضم أي لاعبين جدد ليغطي غياب هالر، قال كيل "نستعد لعدة سيناريوهات" بالنسبة لكيفية عمل الفريق هذا الموسم.

وكان هالر قد وقع لدورتموند لتعويض المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل لمانشستر سيتي.

وأحرز هالر 34 هدفا لأياكس الموسم الماضي منها 11 هدفا في 8 مباريات بدوري الأبطال.

ويبدأ دورتموند موسمه بعد غد الجمعة بمباراة في مسابقة كأس ألمانيا أمام نادي الدرجة الثالثة، 1860 ميونيخ.

المصدر: أ ب