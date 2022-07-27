رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد تصدر بيانا بشأن صفقة رونالدو المحتملة

أصدرت الرابطة الدولية لمشجعي أتلتيكو مدريد حول العالم، والتي تضم أكثر من 300 رابطة تشجيع محلية للنادي الإسباني، بيانا أعربت فيه عن رفضها لتعاقد محتمل لفريقها مع كريستيانو رونالدو.

وجاء في البيان: "نعلن رفضنا المطلق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو ونشير إلى أن المهاجم البرتغالي يمثل نقيضا للقيم التي تشكل السمات المميزة لأتلتيكو، مثل الجهد والتواضع والكرم وإنكار الذات، وهذه هي قيم ألوان القميص الذي ندافع عنه".

📌Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax — Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

وواصل بيان الرابطة الدولية: "الشعور بالانتماء لمشاعر أتلتيكو ليس شيئا في متناول يده (رونالدو)، ولن يحصل على عاطفتنا أو تقديرنا".

وحذرت الرابطة من أنه "حتى مع افتراض، وهو أمر غير مرجح، أن يكون هناك لاعب ما في مرحلة انحدار واضحة مثل كريستيانو رونالدو، قادر على تأمين الفوز بلقب، فلن نقبل التعاقد معه".

وأتمت الرابطة بيانها: "نرفض التعاقد مع رونالدو، أو حتى التفكير في ذلك الأمر من قبل الإدارة".

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ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: .goal.com