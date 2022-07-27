رسميا.. مانشستر يونايتد يضم مارتينيز من أياكس

أنفق نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، 58 مليون دولار للحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني، ليساندرو مارتينيز، من أياكس أمستردام، حسب ما أفاد بذلك الأخير، اليوم الأربعاء.

وأكد أياكس أنه توصل إلى اتفاق مع يونايتد على رسوم نقل قدرها 58.2 مليون دولار، بما في ذلك المتغيرات، حيث من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 67.37 مليون يورو، في صفقة قياسية للاعب قادم من الدوري الهولندي.

🔥 Feel the fire.



🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022

ومن ناحيته، رحب المدير الرياضي في يونايتد، جون مورتو، بوصول مارتينيز المتوج بلقب مسابقة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده 2021، قائلا "ليساندرو هو لاعب رائع سيجلب المزيد من الجودة والخبرة لتشكيلة المدرب إريك (تن هاغ)".

وأضاف "يسعدنا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل أكبر ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح الذي نهدف إليه".

ولعب مارتينيز (24 عاما)، الذي تعاقد مع "الشياطين الحمر" حتى عام 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفوف أياكس منذ عام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

وبات مارتينيز الذي بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وانتقل إلى مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف، بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا، وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

المصدر: وكالات