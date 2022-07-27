بعد اجتماع مع مسؤوليه.. مانشستر يونايتد قد يسمح لرونالدو بالرحيل ولكن بشرط

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من تمسك "الشياطين الحمر" بنجمهم البرتغالي.

واجتمع رونالدو أمس الثلاثاء، مع مسؤولي مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبل "الدون".

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وبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

ومع ذلك، فقد ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن

إحدى خطط الخروج المحتملة لرونالدو والتي بدأ الحديث عنها هي احتمالية أن يعرض يونايتد تمديد عقد النجم البرتغالي لمدة عام حتى 2024، ثم إعارته هذا الموسم.

ومن شأن ذلك أن يجعل الخروج هذا الصيف للنجم البرتغالي أسهل، حيث سيتمكن رونالدو من الرحيل إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر يونايتد قدومه بعد ذلك لاستكمال مسيرته مع "الشياطين الحمر".

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: "ذا صن"