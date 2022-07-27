"أهلا وسهلا بمين جاي"!.. نابولي يتعاقد مع بديل لكوليبالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الدولي الكوري الجنوبي، كيم مين جاي، قادما من فنربقشة التركي.

وكتب رئيس النادي الإيطالي، أوريليو دي لورنتيس، عبر موقعه على "تويتر": "أهلا وسهلا مين جاي!"، قبل أن يحذو نابولي حذوه من دون ذكر قيمة الصفقة ومدتها.

The Monster is officially a Napoli player!



💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/T77AzuGnvJ — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 27, 2022

وبحسب العديد من وسائل إعلام محلية، فقد قاربت الصفقة حوالي 20 مليون يورو.

وسيتوجب على المدافع مين جاي، ابن الـ25 عاما، سد الفراغ الكبير الذي خلفه رحيل "الصخرة" السنغالي خاليدو كوليبالي إلى تشيلسي الإنجليزي، بعدما ارتدى قميص نابولي خلال 8 أعوام.

ولم يخض الكوري الجنوبي سوى موسم يتيم مع فنربقشة في الدرجة الأولى التركية، ليسجل هدفا واحدا بعدما كان قد خاض غمار الدوري الصيني مع فريق بكين غوان.

وخاض مين جاي 42 مباراة دولية منذ عام 2017، وسجل 3 أهداف، لكنه غاب عن كأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018.

المصدر: أ ف ب