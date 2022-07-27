انسحاب كيريوس من دورة أتلانتا

أعلن الأسترالي، نيك كيريوس، الأربعاء، انسحابه من منافسات الفردي لدورة أتلانتا الأمريكية للتنس، جراء تعرضه لإصابة في الركبة.

ونشر اللاعب عبر موقعه على "إنستغرام": "أنا متأسف جدا لعدم تمكني من اللعب. سبق لي أن فزت بهذه الدورة مرة، وكما تعلمون، أمر حاليا بأفضل فترة لي في عالم التنس".

وتابع كيريوس الذي وصل إلى نهائي ويمبلدون في 10 الشهر الحالي، وخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تابع في شريط مصور توجه خلاله لجماهير أتلانتا قائلا: "كل ما أريده، هو أن أقدم الاستعراض ورؤية قدراتي. ولكني لست بصدد تقديم أفضل مستوياتي اليوم".

“I’m shattered that I’m not able to compete tonight…all I wanted to do was come out here and give you guys a show.”



Unfortunately, 2016 champ @NickKyrgios has withdrawn from the singles draw in Atlanta 😢#AtlantaOpenpic.twitter.com/2Phpori42g — Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2022

ورغم انسحابه من الفردي إلا أن كيريوس، الفائز باللقب عام 2016 والذي كان من المرجح أن يبدأ موسمه على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة هذا الاسبوع، أمل في التمكن من متابعة مغامرته في فئة الزوجي، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي مع مواطنه ثاناسي كوكيناكيس.

في الفردي، حل الفرنسي أدريان مانارينو بدلا من الاسترالي، ليتأهل إلى ثمن النهائي، عقب فوزه على الألماني بيتر غويوفتشيك 6-3 و7-6 (9-7).

ومن المتوقع أن يعود كيريوس، المصنف 47 عالميا، إلى الملاعب في 13 أغسطس في سينسيناتي للماسترز ألف نقطة، حيث يشارك ببطاقة دعوة.

المصدر: "أ ف ب"