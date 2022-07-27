محمد صلاح مرشح لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا

تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني لعام 2022، والمقدمة من منظمة Ethnicity Awards البريطانية.

وأعلنت المنظمة، الثلاثاء، عن القائمة المختصرة المرشحة للجائزة، باحتوائها على محمد صلاح، إلى جانب: لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعدائين البريطانيين محمد فرح و أليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب إفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينجيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس.

It's amazing to see diversity in sports!



Our nominees @MoSalah and Natasha Jonas are just two of many on our inspiring Sports Personality shortlist



Click the link below for more infohttps://t.co/Xx1G20JEKS — Ethnicity Awards / Investing in Ethnicity (@EthnicityInvest) July 26, 2022

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وتمنح الجائزة عن طريق تصويت الجماهير، وسيقام حفل توزيع الجائزة يوم 27 أكتوبر.

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بمحمد صلاح، والذي يعد أكثر المهاجمين تميزا في العالم.

وكان صلاح قد وقع على عقد طويل الأمد مع الريدز، منذ أسابيع، ليقرر الاستمرار مع الفريق الذي انضم إليه عام 2017.

وتوج محمد صلاح بجوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفا، في مسابقة البريميرليغ للموسم الماضي، وتوج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

المصدر: "وكالات"