السعودية والأردن أول المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب

ضمن منتخبا السعودية والأردن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما.

وجاء ذلك نتيجة تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية تواليا بعد خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ففي المجموعة الأولى، حقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على نظيره العراقي (4- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالسعودية.

ورفعت السعودية بفوزها الثاني في المجموعة بعد الأول على موريتانيا (2- 0) ، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما جاءت موريتانيا ثانية برصيد 3 نقاط، والعراق في المركز الثالث والأخير بلا رصيد، لتضمن السعودية التأهل مباشرة عن المجموعة، فيما تنتظر موريتانيا المنافسة على أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية، حجز منتخب الأردن بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة مستفيدا من فوز اليمن على الإمارات (3- 1) في المباراة التي جرت بينهما على استاد نادي ضمك بخميس مشيط بالسعودية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وتأهل رسميا للدور ربع النهائي، فيما احتل المنتخب اليمني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما ودع المنتخب الإماراتي البطولة باحتلاله المركز الثالث الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتتواصل مباريات دور المجموعات اليوم الأربعاء، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين ليبيا والجزائر في المجموعة الثالثة لتحديد المتأهل عن المجموعة، بعد فوز المنتخبين على لبنان الذي ودع المنافسات.

وتلتقي مصر مع الصومال في المجموعة الرابعة التي تضم سلطنة عمان أيضا، والتي أنهت مبارياتها، لذلك يحتاج المنتخب المصري للتعادل من أجل ضمان التأهل.

المصدر: "صحيفة الشرق"