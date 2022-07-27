مصر.. 4 قرارات حادة من الأهلي ضد قناة النادي الرسمية (فيديو)

أعلن مجلس إدارة شركة الأهلي للانتاج الإعلامي مقاطعة قناة النادي خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على سياسة شركة "استادات" صاحبة حقوق إدارة القناة، وعدم التزامها بسياسة القلعة الحمراء.

وجاء ذلك عقب اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي، بسبب حذف مقطع فيديو تحدث فيه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأحمر للقناة عن تجاهله مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور والممر الشرفي في نهائي كأس مصر.

ونص بيان الأهلي على مقاطعة اللاعبين والمسؤولين والأجهزة الفنية للقناة، وعدم الظهور في برامجها لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة لبنود التعاقد.

كما ستجري مفاوضة شركة إدارة قطاع الكرة بالأهلي لشراء حقوق بث مباريات الفريق في الدوري خلال الموسم الجديد وعرضها على قناة النادي وتسويقها بما يحقق عائدا ماديا كبيرا.

وسيتقدم مسؤولو القلعة الحمراء بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب هجومه المستمر ضد الأهلي.

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وجاء في نص بيان وقرارات الأهلي بشأن قناة النادي مايلي:

"1- الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي (المملوكة لشركة استادات)، وعدم التزامها بسياسة النادي، والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية، والنادي الأهلي طرف فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المُبرم.

2- التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد، وتلقي ردودا قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن وبشكل واضح قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرا إعلاميا حقيقيا للنادي ومنسوبيه في كل وقت، وفقا للعقد المبرم مع شركة استادات.

3- البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022-2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه.

4- العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلق نتائجها حتى الآن، علما بأن المتحدة هي الشركة المالكة أيضا لشركة استادات، والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت أمس بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسؤوليه".

المصدر: el-ahly.com