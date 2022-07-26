خيبة أمل جديدة لـ"الدون".. ماذا حدث في جلسة رونالدو ومانشستر يونايتد؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن فشل إدارة مانشستر يونايتد في محاولة الإبقاء على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما عقد الطرفان جلسة مطولة الثلاثاء.

واجتمع رونالدو ظهر اليوم مع مسؤولي "الشياطين الحمر" وحضر معه وكيله خورخي مينديش، كما حضر الاجتماع، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، ومعلم رونالدو، الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون كورقة رابحة من قبل من إدارة يونايتد للضغط على اللاعب البرتغالي لتغيير رأيه، لكن يبدو أن الفكرة لم تنجح.

فبحسب ما أوردته الصحف الإنجليزية، فإن هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد قرر بالفعل الرحيل وبات يبحث مع النادي عن الصورة التي يخرج بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

وينظر إلى حقيقة أن رونالدو حضر الاجتماع مع وكيله على أنه إعلان رسمي لنواياه بالمغادرة، على الجانب الآخر من الطاولة حضر ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد.

المشكلة بالنسبة لجميع المعنيين في قصة "الدون"، أنه لا توجد طريقة سهلة لخروج رونالدو، فرغبة البرتغالي في اللعب في دوري الأبطال تحد من خياراته.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: goal.com +RT