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رئيس أتلتيكو مدريد يكشف موقف فريقه من التعاقد مع رونالدو

الرياضة

رئيس أتلتيكو مدريد يكشف موقف فريقه من التعاقد مع رونالدو
AP
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علق رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، لأول مرة على الأنباء التي ربطت فريقه بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

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وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن سيريزو استبعد إبرام تلك الصفقة، حيث رد في تصريحات لبرنامج "El Partidazo de COPE" الإسباني: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، إنها بالتأكيد (أخبار) ليست صحيحة".

وأضاف: " من المستحيل عمليا أن يأتي (رونالدو) إلى أتلتيكو مدريد".

يذكر أن رونالدو كان قد دافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018 وقاده للفوز بعدة مباريات على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، كما دخل "الدون" في مناوشات مع جماهير الأتلتيكو بعد نهاية إحدى مباريات الريال و"الروخي بلانكوس" في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "El Partidazo de COPE"

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