يوفنتوس يعلن فسخ تعاقده مع رامسي

تمكن يوفنتوس الإيطالي من التوصل لاتفاق مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي من أجل فسخ عقده بالتراضي، وذلك وفق مع أعلن عملاق تورينو الثلاثاء.

وكتب يوفنتوس في حسابه على "تويتر": "رسميا. فسخ العقد الذي يربط آرون رامسي بيوفنتوس باتفاق متبادل. كل التوفيق لآرون رامسي".

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.



All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX — JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2022

وحاول يوفنتوس منذ الموسم الماضي التوصل لاتفاق مع الويلزي لإنهاء عقده والتخلص من راتبه السنوي البالغ 7 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تثمر، ليبقى اللاعب في صفوفه مع دفاعه عن ألوان رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة من من يناير حتى نهاية الموسم.

وأفادت تقارير إيطالية الثلاثاء أن يوفنتوس عرض على رامسي تعويضا بقيمة ميلوني يورو، فيما كان الويلزي يطالب بأربعة ملايين.

وتوصلا في النهاية إلى اتفاق يقضي بحصوله على ثلاثة ملايين يورو.

وكان لاعب الوسط البالغ 31 عاما، انتقل إلى "السيدة العجوز" في 2019 بعقد ينتهي في 2023 كلاعب حر بعد انتهاء ارتباطه بأرسنال الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه منذ 2009، في مشوار تخلله إعارته لنوتنغهام فورست وكارديف سيتي.

ولم ينجح الويلزي في فرض نفسه مع عملاق تورينو، متأثرا بالإصابات الكثيرة التي لاحقته وأجبرته على الاكتفاء بخوض 69 مباراة فقط بقميص يوفنتوس، مسجلا فيها ثلاثة أهداف مع ست تمريرات حاسمة.

ومن المتوقع أن يعود رامسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الحصول على المزيد من الوقت في أرضية الملعب، لاسيما في ظل مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة أواخر العام الحالي في قطر.

المصدر: وكالات