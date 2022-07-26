للمرة الأولى.. امرأة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي

ستتولى امرأة رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة في التاريخ عندما تشغل أليسون بريتين المنصب العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها، الثلاثاء.

وستشغل بريتين المنصب خلفا للرئيس المؤقت بيتر ماكورميك، الذي تولى المسؤولية بعد استقالة جاري هوفمان في نوفمبر الماضي.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.



More: https://t.co/AwcPCRzbanpic.twitter.com/9ypcHvRg3V — Premier League (@premierleague) July 26, 2022

وقالت بريتين في بيان "كنت من مشجعي كرة القدم منذ أن كنت طفلة ولذا أنا سعيدة للغاية بتعييني رئيسة لرابطة الدوري الممتاز".

وأضافت: "كرة القدم لعبة ذات أهمية وطنية هائلة، يحبها الكثير من الناس حول العالم ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي هائل على المجتمعات".

وأكملت: "سيكون امتيازا حقيقيا أن تكون قادرا على المساعدة في وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في اللعبة لضمان استدامتها ونجاحها على المدى الطويل".

ورحب ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز بتعيين بريتن، وقال: "لديها سجل حافل في مجال الأعمال، وتنجز الأشياء بأسلوب بسيط وتحظى باحترام كبير ومحبوبة في جميع الصناعات التي عملت بها".

المصدر: وكالات