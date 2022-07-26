برشلونة يعلن وفاة حامل العضوية رقم 1 في النادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة مانويل مانوس غونزالبو، الذي يحمل عضوية النادي منذ عام 1932، عن عمر 101 عام.

وذكر برشلونة أن غونزالبو كان يحتل المركز الأول في قائمة أعضاء النادي التي تضم أكثر من 140 ألف عضو يحق لهم التصويت.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "يؤسفنا الإعلان عن وفاة مانويل مانوس غونزالبو، حامل العضوية رقم 1 في برشلونة، عن عمر 101 عام".

We are sorry to announce the death of Manuel Mañós Gonzalbo, holder of FC Barcelona membership number 1, at the age of 101. He had been a club member since 5 September 1932. Our heartfelt condolences to his family and friends. May he rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

وأضاف "يحمل عضوية النادي منذ 5 سبتمبر عام 1932. تعازينا لعائلته وأصدقائه، فليرقد في سلام".

وشهد غونزالبو خلال حياته فترات تألق العديد من النجوم البارزين الذين مروا على برشلونة، أمثال يوهان كرويف، ودييغو مارادونا، وروماريو، ورونالدو، وريفالدو، ورونالدينيو، وليونيل ميسي.

المصدر: وكالات