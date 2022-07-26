تشافي يطالب 4 لاعبين بالرحيل عن برشلونة

أكد مدرب برشلونة، تشافي، أنه يساعد النادي على إبرام الصفقات الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه أبلغ 4 لاعبين يتواجدون حاليا مع الفريق بضرورة رحيلهم لعدم حاجة النادي لخدماتهم.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن إمكانية تعاقد فريقه مع مدافع نادي إشبيلية، الدولي الفرنسي جيوليس كوندي: "كوندي؟ النادي يعمل على تعزيز الفريق، لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين ليسوا معنا، سنرى إذا كان بإمكاننا الإعلان الرسمي".

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وأضاف: "اللاعبون يريدون المجيء لبرشلونة بسبب عظمة النادي على المستوى العالمي والتاريخي، بجانب المشروع المثير الذي يساعد أيضا على التحدث بوضوح مع اللاعب".

وزاد: "إنه برشلونة، حتى مع وجود مرحلة غير جيدة. الجميع متحمس للعب هنا، وهناك أمل في العودة إلى القمة، واللاعبون العظماء مثل ليفاندوفسكي أتوا إلى هنا من أجل النجاح".

وتابع: "نحن برشلونة، حين نذهب لأستراليا وأمريكا نرى الجماهير التي لديها شغف بالنادي، وحين ترى الصفقات الجديدة متحمسة مثل كريستنسن، كيسي، رافينيا وليفاندوفسكي، فهذا برشلونة وعظمته".

وأوضح: "بالطبع أساعد النادي على إبرام الصفقات وأشجع اللاعبين للمجيء إلى هنا، وأجعلهم يشعرون بأهميتهم وأشرح لهم طريقة اللعب، لكن اسم برشلونة يساعد، فهو نقطة جذب اللاعبين".

وعن الأربعة لاعبين الذين لم يتواجدوا في جولة الفريق إلى أمريكا (أوسكار مينجويزا وريكي بويج وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت)، علق تشافي: "لقد كنت صريحا جدا معهم منذ مايو، بأن يبحثوا عن أندية أخرى. نحاول مساعدتهم حتى تتاح لهم فرصة اللعب، لأنه من المستحيل عليهم اللعب معنا في الوقت الحالي".

المصدر: وكالات