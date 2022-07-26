الأهلي السعودي يتعاقد مع المهاجم التونسي العبدلي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع التونسي، يوسف العبدلي، مهاجم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الأهلي السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي (23 عاما) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادما من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي (23 عاماً) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادماً من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر 🇹🇳✍️⚽️ pic.twitter.com/4HTqqiS7wm — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 25, 2022

وكان العبدلي، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئي نادي نيس الفرنسي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الرديف، ومنه انتقل إلى رديف لنس في 2018.

وانضم المهاجم الشاب إلى صفوف الترجي التونسي في يناير 2020، وقبل نهاية العام ذاته انتقل لصفوف الاتحاد المنستيري.

وشارك العبدلي البالغ من العمر 23 عاما مع الاتحاد المنستيري في 20 مباراة خلال الموسم الأخير، مسجلا 5 أهداف، كما لعب تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن أهلي جدة هبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الـ15 قبل الأخير بسلم ترتيب الدوري السعودي في الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات