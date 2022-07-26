عملية جراحية للمغربي أكرد تعكر بداياته مع وست هام

خضع المدافع المغربي الدولي، نايف أكرد، لجراحة ناجحة في كاحله، بحسب ما أعلنه ناديه وست هام الإنجليزي، المنتقل إلى صفوفه من رين الفرنسي في يونيو الماضي.

وكتب نادي شرق لندن في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد نادي وست هام أن نايف أكرد خضع لجراحة ناجحة لإصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الإعدادية للموسم ضد غلاسكو رينجرز الأسبوع الماضي".

We can confirm that Nayef Aguerd has had successful surgery on the ankle injury he sustained in our pre-season friendly against Rangers last week.



Wishing you a speedy recovery, @AguerdNayef! — West Ham United (@WestHam) July 25, 2022

وكان انتقال أكرد من رين إلى وست هام من الصفقات البارزة هذا الصيف لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، إذ قدرتها وسائل الإعلام بنحو 37 مليون دولار، لكنه لن يحمل ألوانه مطلع الموسم حتى تعافيه من هذه الجراحة.

وتعد إصابة أكرد (25 مباراة دولية)، ضربة للمنتخب المغربي الذي يستعد لنهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب "أسود الأطلس" وديتين ضد تشيلي والباراغواي في 23 و27 سبتمبر المقبل، علما بأنه وقع في مجموعة مونديالية صعبة تضم بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.

ويعتبر أكرد المولود في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال العاصمة الرباط)، خريج أكاديمية محمد السادس التي تهتم بالمواهب الواعدة.

وبدأ أكرد مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي، وليد الركراكي، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري عام 2016.

وفي 2018، انتقل أكرد إلى صفوف ديجون الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في رين صيف 2020، حيث دافع عن ألوانه في 66 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، بين عامي 2020 و2022.

المصدر: وكالات