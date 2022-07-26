لاعبة سويدية تنتقد عدد الكاميرات في يورو السيدات

وجهت اللاعبة السويدية كوسوفوري أصلاني انتقادا حول تقنية الفيديو المستخدمة في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 الجارية في إنجلترا.

وقالت كوسوفوري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب بلادها الهامة ضد إنجلترا في نصف النهائي: "استخدام 50% من إجمالي الكاميرات التي تبث للرجال في البطولة الخاصة بالسيدات هو أمر كارثي، لأنه لا يمكن أن يتم اتخاذ القرارات بنفس الدقة".

وأضافت: "الأمر غير عادل بالنسبة لنا، وبالنسبة للفرق الأخرى أيضا، فهناك بعض المواقف التي تستوجب وجود عدسات أكثر، وتلك الحالات تكون حاسما حقا".

Sweden's stand-in captain Kosovare Asllani slams use of VAR at Euro 2022 https://t.co/7YLp7i9S4d — MailOnline Sport (@MailSport) July 26, 2022

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وتابعت: "أعتقد أن الأمر غريب لأني أحب تقنية الفيديو وأرى أن الأمور تكون عادلة أكثر عند استخدامها، لكن خطأ ألا نمتلك نفس عدد الكاميرات، هذا الأمر غير مقبول.

وعانى منتخب السويد من إلغاء هدف في دور المجموعات ضد سويسرا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسكندنافي بهدفين لهدف وحيد.

يذكر أن نصف النهائي الثاني يشهد مواجهة صعبة بين ألمانيا وفرنسا ويقام مساء الأربعاء، على أن يكون النهائي يوم الأحد القادم.

المصدر: "وكالات"