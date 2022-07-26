المغربي زياش على رادار ميلان من جديد

كشفت تقارير صحفية عن ثقة نادي ميلان الكبيرة في حسم صفقة النجم المغربي، حكيم زياش، من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يسعى لإبرام التعاقد مع البلجيكي، تشارلز دي كيتليري، لاعب خط وسط كلوب بروغ، لكن الروسونيري لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ناديه.



وأضافت الصحيفة: "تم عقد اجتماع بين الناديين في الأسبوع الماضي، وانتهى بشكل إيجابي، لكن لم يتم بعد التوصل لأي اتفاق".

AC Milan 'reopen talks for Hakim Ziyech as he falls down Chelsea pecking order #ChelseaFChttps://t.co/eELjw0Nb3T — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) July 23, 2022

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان مستعد لتحويل جهوده إلى حكيم زياش، إذا فشلت صفقة دي كيتليري.



وأفاد التقرير، بأن زياش حريص على الانتقال لميلان، على الرغم من اهتمام ليدز يونايتد وإيفرتون بضمه.



وأبرزت "لاغازيتا ديلو سبورت"، رغبة ميلان في إبرام الصفقة مع تشيلسي بأقل من 10 ملايين يورو، وأن اللاعب المغربي سيكون مستعدا لتخفيض راتبه من أجل تسهيل انتقاله للروسونيري.

ويلعب النجم المغربي لصالح تشيلسي منذ شتاء 2020 عندما انتقل إلى لندن قادما من أياكس الهولندي مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.

وشارك زياش في 83 مباراة مع تشيلسي منذ أن انضم للفريق، وسجل 14 هدفا، ولن ينهي تعاقده مع الفريق قبل صيف 2025.

وحصد اللاعب المغربي لقب دوري أبطال أوروبا رفقة تشيلسي، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وفي نهائي كأس الرابطة مرة واحدة.

المصدر: "وكالات"