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شاهد.. نهاية دراماتيكية لعداءة شاركت بمفردها في سباق ببطولة العالم

الرياضة

شاهد.. نهاية دراماتيكية لعداءة شاركت بمفردها في سباق ببطولة العالم
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زخرت بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت الأحد الماضي، بلحظات استثنائية، أبرزها حين سمحت اللجنة المنظمة لإحدى العداءات بالمشاركة بمفردها في سباق 100 متر حواجز.

وخلال السباق الرئيسي في المرحلة قبل النهائية من المنافسة، تعرضت العداءة البلجيكية، آن زاغري، لالتحام مع نظيرتها الأمريكية، نيا علي، وهو الأمر الذي أخرجها من السباق وحرمها من الوصول إلى المرحلة النهائية.

لكن اللجنة المنظمة منحت العداءة البلجيكية، فرصة المنافسة من جديد، حين سمحت لها بإعادة السباق وحدها، شريطة أن تقطع مسافة 100 متر في زمن يسمح لها بالتأهل إلى النهائي.

وبالفعل ركضت زاغري وحدها في المضمار، لكن السباق انتهى بشكل دراماتيكي. 

فبعد أن انطلقت العداءة البلجيكية، وسط تصفيق وتشجيع الجمهور الحاضر على المدرجات، وبدت كأنها في طريقها للتأهل إلى المنافسة في النهائي.

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ارتطمت ركبة زاغري على الحاجز الأخير، ليختل توازنها وتسقط أرضا قبل أمتار قليلة من خط النهاية.

وبسبب هذه اللقطة، فقدت زاغري فرصتها في المنافسة بالنهائي، حيث لم تقطع المسافة في الزمن المطلوب، إضافة إلى سقوطها "المخيب" قبل خط النهاية.

المصدر: "وكالات"

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