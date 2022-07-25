سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم موكيلي من لايبزيغ

توصل باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيغ الألماني إلى اتفاق يقضي بانتقال مدافع الأخير الدولي الفرنسي نوردي موكيلي إلى نادي العاصمة الباريسية، حسب ما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات.

والتزم الطرفان بصفقة نهائية وليس صفقة إعارة مع خيار الشراء، كما ذكر في البداية.

ويبقى أن يخضع اللاعب البالغ 24 عاما للفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقده مع سان جيرمان.

وسيسمح وصول موكيلي، الذي خطا خطواته الأولى في باريس أف سي قبل انتقاله إلى لافال ومونبلييه وثم لايبزيغ في 2018، للنادي الباريسي المملوك قطريا، بالحصول على حلول إضافية على الرواق الأيمن حيث يلعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وبإمكان موكيلي أن يلعب أيضا ضمن دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، وهو نظام يفضله المدرب الباريسي الجديد كريستوف غالتييه الذي حل بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبات موكيلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا من بورتو، والمهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي (20 عاما) من رينس.

وساهم موكيلي في حلول لايبزيغ في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا في عام 2021، والفوز بالكأس الموسم المنصرم، كما تألق على الساحة الأوروبية بوصوله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020 ومسابقة "يوروبا ليغ" 2022.

المصدر: أ ف ب