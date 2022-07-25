رئيس الأهلي المصري يدعو لعقد اجتماع عاجل

دعا رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا، بشأن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقال النادي الأهلي عبر موقعه: "وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا".

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وأضاف: "كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي".

وكان عبد الحفيظ، خرج بتصريحات قوية عبر قناة الأهلي عقب فوز فريقه على الجونة بنتيجة 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري.

ورد عبد الحفيظ على أسباب تجاهله الممر الشرفي من لاعبي الغريم الزمالك عقب نهائي كأس مصر الخميس الماضي الذي فاز به الفريق الأبيض على حساب الأهلي 2-1، كما هاجم رئيس الزمالك، مرتضى مرتضى، مفسرا عدم مصافحته على منصة التتويج، قائلا: "في شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري".

وأكمل: "لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه".

وحذفت إدارة قناة الأهلي، مقاطع الفيديو الخاصة بلقاء عبد الحفيظ عقب لقاء الجونة من منصات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وانتقدت جماهير الأهلي مسؤولي القناة ومسؤولي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعد حذف تصريحات عبد الحفيظ دون سبب واضح.

المصدر: وكالات