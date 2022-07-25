كشف سبب حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ من منصات الأهلي الرسمية

فوجئت جماهير الأهلي المصري بحذف التصريحات التي أدلى بها سيد عبد الحفيظ، مدير الفريق، أمس الأحد، عبر المنصات الرسمية للنادي الأحمر، ولتي هاجم خلالها مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وخرج عبد الحفيظ بتصريحات قوية عبر قناة الأهلي عقب فوز فريقه على الجونة بنتيجة 2-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري.

ورد عبد الحفيظ على أسباب تجاهله الممر الشرفي من لاعبي الغريم الزمالك عقب نهائي كأس مصر الخميس الماضي الذي فاز به الفريق الأبيض على حساب الأهلي 2-1، كما هاجم رئيس الزمالك، مرتضى مرتضى، مفسرا عدم مصافحته على منصة التتويج، قائلا: "في شهر 10 المقبل سأكمل 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، ويجب ألا توطي رأسك لشخص كان على مدار 4 أو 5 سنوات يتجاوز في حقك، في أهلك ووطنيتك، وعندما أشاهدك أسلم عليك!، سيكون آخر يوم في عمري".

وأكمل: "لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه".

وحذفت إدارة قناة الأهلي، مقاطع الفيديو الخاصة بلقاء عبد الحفيظ عقب لقاء الجونة من منصات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأثارت هذه الخطوة الجدل بين مشجعي الأهلي عبر مواقع التواصل.

ولم تذكر قناة الأهلي سبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، لكن حديث مدير الكرة بالأهلي احتوى على مغالطات فيما يخص أزمة الممر الشرفي تحديدا.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن الممر الشرفي كان برغبة نادي الزمالك لذلك رفض المرور بداخله، بينما الحقيقة أن الممر الشرفي كان ضمن البروتوكول الذي أبلغ به اتحاد الكرة المصري، الأهلي والزمالك قبل المباراة خلال الاجتماع الفني، أي قبل معرفة الطرف الفائز.

ومع تزايد الانتقادات حول تصرف مدير الكرة ربما كان ذلك سببا في حذف تصريحاته.

المصدر: وكالات