حتى لا يتكرر سيناريو لقاء ريال مدريد.. سان جيرمان يتخذ قرارا غير مسبوق

إذا كان هناك شيء افتقده باريس سان جيرمان أكثر من غيره خلال السنوات الخمسة الماضية، فهو القوة الذهنية التي يجب أن يتمتع بها الفريق في اللحظات الحاسمة، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان في الأعوام الأخيرة لإقصاء مذل تلو آخر في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان آخرها ما حدث في دور الستة عشر في النسخة الماضية أمام ريال مدريد في ملعب الأخير "سانتياغو برنابيو".

فعلى الرغم من الاستثمار القوي في النادي، فإن باريس سان جيرمان لا يعرف بعد كيف يتعامل مع مراحل خروج المغلوب في البطولة الأوروبية العريقة.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدير الفني الجديد، كريستوف جالتيه، تغيير عقلية اللاعبين، من أجل محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن إدارة باريس بصدد التعاقد مع طبيب نفسي، لينضم للجهاز المعاون للفريق.

وأوضحت أن هذه الخطوة تم تسليط الضوء عليها خلال المشاورات بين إدارة باريس مع لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد للفريق، وجالتيه قبل توقيع العقود.

ونوهت إلى أن استعانة باريس بطبيب نفسي، خطوة يحاول بها تحقيق الحلم الأكبر بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، وتجاوز سيناريوهات الإقصاء من البطولة مثلما حدث أمام ريال مدريد في الموسم الماضي.

وكان سان جيرمان، ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز سان جيرمان حينها في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، تمكن باريس سان جيرمان من التقدم بهدف آخر سجله مبابي في منتصف الشوط الأول.

وبينما ظن الجميع أن باريس سان جيرمان في طريقه للتأهل إلى ربع النهائي، انتفض ريال مدريد في آخر نصف ساعة من المباراة، وتمكن كريم بنزيما من تسجيل ثلاثية ضمنت للنادي الملكي التأهل إلى الدور التالي من البطولة في طريقه لحصد للقب للمرة الـ14 في تاريخه.

المصدر: goal.com+ وكالات