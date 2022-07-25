الاتحاد السوري يصدر بيانا بعد فشله في التعاقد مع المدرب البرازيلي باكيتا

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، الاثنين، بيانا توضيحيا بعدما تراجع البرازيلي باكيتا عن تدريب منتخب "نسور قاسيون".

وكتب الاتحاد السوري على حسابه في موقع "فيسبوك": "فيما يتعلق بالتعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس سيزار دياز كاستر (باكيتا) بصفة مدير فني للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، يبين الاتحاد ما يلي: بعد وصول المدرب للجمهورية العربية السورية بتاريخ 6 يوليو 2022، وبعد اعتماد الصيغة النهائية لعقد التوظيف بين الاتحاد والمدرب ووكيله القانوني للعمل بصفته مديرا للدائرة الفنية بالاتحاد ومشرفا على المنتخب الوطني الأول، ومن أجل الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي على تمويل العقد من الأموال المجمدة لديهم، قام المدرب بالتوقيع على إقرار يتضمن التزامه بالصيغة النهائية للعقد، والتزامه بعدم التعاقد مع أي جهة خلال مدة 15 يوما من تاريخ 9/7/2022".

وأضاف البيان: "قام الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبتاريخ 20/7/2022 بإرسال العقد للمدرب عبر البريد الالكتروني موقعا أصولا التزاما بالمهلة المذكورة، ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل المدرب تنفيذا للإقرار ولما أمضى عليه وكيله القانوني. وبتاريخ 23/7/2022 ونظرا لعدم وصول أي جواب من المدرب، تم تكرار المراسلة لبيان سبب عدم الرد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ليصل الجواب بذات اليوم باعتذار المدرب بحجة عدم موافقة عائلته على ذلك، وبأسباب وتبريرات لا صحة لها.

وتابع البيان: "بتاريخ 24/7/2022 أرسل الاتحاد السوري كتابا للمدرب يتضمن ضرورة تنفيذ التزاماته المتفق عليها خاصة ما تضمنه الإقرار الموقع بتاريخ 9/7/2022، كما تضمن جوابا على جميع حججه وتبريراته والتي تؤكد عدم صحة ما ذكره، خاصة وأنه تجول في معظم المناطق (السورية) وقام بزيارة السفارة البرازيلية (في وسوريا) وأخذ الموافقة على المضي بالتعاقد، كما تم الإشارة إلى أن تصرفه هذا يعتبر مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه وما تلزمه به القوانين والأعراف الدولية من التعامل بحسن نية بالعقود، ويعطي الحق للاتحاد بالمطالبة بجميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الاتحاد من هذه التصرفات".

وأكمل البيان: "وحيث أن المهلة المتفق عليها انتهت دون أن يتراجع المدرب عن قراره واعتذاره عن إتمام إجراءات التعاقد، مما يؤكد سوء النية لديه وإصراره على مخالفة الأعراف الخاصة بمثل هذه التعاقدات، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم سلك جميع الطرق القانونية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التزام المدرب واستثماره ما حصل لتسويق نفسه، ومطالبته بالشروط الجزائية التي تم الاتفاق عليها بمتن العقد التي تحفظ حق الاتحاد".

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم