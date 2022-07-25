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بيل يحرز أول أهدافه في الدوري الأمريكي (فيديو)

الرياضة

بيل يحرز أول أهدافه في الدوري الأمريكي (فيديو)
Legion-Media
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أحرز الويلزي غاريث بيل، أول أهدافه في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في فوز فريقه لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 2-0 على فريق سبورتنغ كانساس، أمس الأحد.

وكان الجناح الويلزي سجل ظهوره الأول مع الفريق الأمريكي الأحد الماضي، عندما شارك في الدقيقة 72 في فوز لوس أنجلوس إف سي على ناشفيل بنتيجة 2-1.

وكانت هذه أول مباراة رسمية لبيل منذ 9 أبريل عندما شارك في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه السابق ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وكان بيل (33 عاما)، انضم إلى لوس أنجلوس  في 27 يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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