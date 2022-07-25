باريس سان جيرمان يهزم غامبا أوساكا بسداسية
تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه غامبا أوساكا الياباني بنتيجة 6-2، في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم الاثنين، ضمن استعدادات النادي الباريسي للموسم الجديد.
وتناوب على تسجيل سداسية الفريق الباريسي كل من بابلو سارابيا، ونيمار "هدفين"، ونونو مينديز، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، في الدقائق 28، 32، 60، 37، 39، و86 على الترتيب، بينما أحرز كيسوكي كوروكاوا، وهيروتو هدفي الفريق الياباني في الدقيقتين 33 و70.
PSGvsガンバ大阪— sssss (@shoya3303) July 25, 2022
6-2
エムバペのPK‼️
ファール貰うまでがうますぎた。#パリサンジェルマン#PSG#ガンバ大阪#ParisSaintGermain#ＭＮＭ#パリサンジェルマンジャパンツアーpic.twitter.com/OXfqY47Yz4
Goal!— Golos e Resultados Diarios // Goals and Results (@Gols_Results) July 25, 2022
PSG (5)-1 Gamba Osaka
Neymar scores off a great assist from Messi pic.twitter.com/3AEULtd0vR
Messi goal for PSG. Neymar with the nice assist #KBNsportspic.twitter.com/82x8CN7QG0— KBN SPORTS (@KBNsports_) July 25, 2022
وكان باريس سان جيرمان وصل إلى اليابان الأسبوع الماضي، وخاض مباراتين وديتين فاز خلالهما على كاواساكي فرونتال بهدفين مقابل هدف، وعلى وأوراوا ريدز بثلاثية، قبل أن يحقق انتصارا ثالثا اليوم بالفوز على غامبا أوساكا بنتيجة 6-2.
ومن المنتظر أن يسافر باريس سان جيرمان إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسية المقررة في تل أبيب في 31 يوليو الجاري.
المصدر: RT