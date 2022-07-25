طلب مفاجئ يمهد عودة ميسي إلى برشلونة

فاجأ تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا بطلب عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف البلوغرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من لابورتا، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.



وينتهي عقد صاحب الـ35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

Xavi has asked President Laporta to sign Leo Messi on a free when his contract expires with PSG next year. The club are contemplating the option.



— @sportpic.twitter.com/qfrxkE76EX — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 24, 2022

إقرأ المزيد

ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.



ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوجرانا.



ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.

المصدر: "وكالات"