الإصابات تعقد مهمة الأهلي في سباق الدوري المصري بعد مباراة الجونة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة ثلاثي جديد ضمن صفوف الفريق، بعد مباراة الجونة التي جمعت بينهما الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.

وخلال تصريحات تليفزيونية أطلقها سيد عبد الحفيظ، عقب انتهاء اللقاء، كشف فيها عن إصابة الثلاثي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم إلى جانب صلاح محسن.

وتابع سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "محمد عبد المنعم شعر بإصابة خفيفة، إلا أن الجهاز الفني رأى استبداله خوفا من تفاقم الإصابة".

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أما عن موقف عمرو السولية، أجاب: "اللاعب شعر بشد في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة للوقوف على مدة الغياب عن الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع عبد الحفيظ حديثه قائلا: "صلاح محسن في نهاية المباراة شعر بشد، وكريم فؤاد خرج سليما وليس مصابا".

وختم: "مباراة الجونة، هي في منتهى الأهمية في ظل ضغط المباريات، والغيابات وموسم يوشك على الانتهاء".

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء الأربعاء المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"